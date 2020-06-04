Не подчинившиеся полиции в метро лица арестованы - ВИДЕО

Решением суда в отношении лиц, не подчинившихся законным требованиям полиции в метро, принята мера пресечения в виде ареста.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Отметим, что задержаны 5 человек, не подчинившихся законным требованиям осуществляющих контроль за особым карантинным режимом сотрудников полиции, несущих службу в Бакинском метрополитене. Это - Татьяна Уланкина, Рамин Бахышов, Аллахверди Имангулиев, Ширзад Ширзадов и Талех Бахшиев.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 139-1 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического или карантинного режимов) и 221 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Подозреваемые в совершении преступных деяний были задержаны и привлечены к следствию. В отношении них решением суда принята мера пресечения – арест.