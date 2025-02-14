Названы террористические организации, членов которых привлекла Армения во время 44-дневной войны

Армения использовала наемников в ходе Отечественной войны.

Армения использовала наемников в ходе Отечественной войны.

Как сообщает Report , об этом заявила прокурор Тарана Мамедова на судебном заседании по делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана.

По ее словам, с целью подготовки к агрессивной войне Вартанов Владимир (Вова) Леванович провел на оккупированных территориях Азербайджана военные учения с обеспечением оружием и боеприпасами для членов созданной им террористической организации VoMa, а также граждан армянского происхождения из Франции, Ливана, Сирийской Арабской Республики, России и других стран, и членов различных террористических организаций.

Кроме того, через территорию Армении и используя Лачинский коридор, находящийся под оккупацией, была организована переброска в качестве более опытных бойцов и обеспечено участие в агрессивной войне против Азербайджана более 2 тысяч иностранных граждан, включая членов террористической организации "АСАЛА", террористических организаций PKK-PYD-YPG, французской группировки Zouaves Paris (ZVP), партии "Дашнакцутюн", военной группировки "Черная Пантера" и других организаций, в города Ханкенди и Шуша, Кяльбаджар, Ходжавенд и другие населенные пункты Азербайджана.