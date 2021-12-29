Названы сейсмически активные регионы Азербайджана

В течение года наиболее сейсмически активными были - Шамахы-Исмаиллинский, Гусар-Губинский и Талышский регионы, Агстафинский район, Шахбузский район Нахчыванской Автономной Республики.

В течение года наиболее сейсмически активными были - Шамахы-Исмаиллинский, Гусар-Губинский и Талышский регионы, Агстафинский район, Шахбузский район Нахчыванской Автономной Республики.

Об этом сообщили Report в Республиканском центре сейсмологической службы.

На юго-восточном склоне Большого Кавказа, в Загатала-Балакенской области сейсмичность была слабой. Наряду с этим, в Каспийском море наблюдался фоновый уровень сейсмичности. На ирано-турецкой, грузино-армянской границах прослеживалась высокая сейсмичность.

Кроме того, были зарегистрированы извержения грязевых вулканов Шихзахирли, Гушчу и Дашлы.