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Названы регионы Турции, где силы МЧС Азербайджана участвовали в тушении пожаров

Названы регионы Турции, где силы МЧС Азербайджана участвовали в тушении пожаров "Пожары на теплоэлектростанциях в Миласе, Еникее, Кемеркее были очень серьезными. При их тушении и охране сотрудники МЧС Азербайджана проявили большую самоотверженность".
Происшествия
13 августа 2021 г. 14:43
Названы регионы Турции, где силы МЧС Азербайджана участвовали в тушении пожаров

"Пожары на теплоэлектростанциях в Миласе, Еникее, Кемеркее были очень серьезными. При их тушении и охране сотрудники МЧС Азербайджана проявили большую самоотверженность".

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом журналистам сообщил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-лейтенант Этибар Мирзоев.

Он отметил, что с 30 июля пожарно-спасательная группа МЧС Азербайджана прибыла в турецкую провинцию Мугла: "Мы приняли участие в борьбе с пожарами в первые дни нашего пребывания здесь. Пожары в указанных регионах, потушены. В настоящее время в этих регионах наши сотрудники поочередно несут дежурство".

Замминистра подчеркнул, что азербайджанские пожарники вели борьбу с пожарами в направлении Пынар, Караер, Кавакджык, Чайхисар, Зейтуналаны, Отманлар, Чоганлы Кейджеизского района: "Нам удалось потушить пожары в Ятаганском районе, Гадживелиляре, Юмаклы, а также в Чине, Акчаове в районе Айдына, в Кабаклы-Гусейн в районе Кабаклыдере, в районе Сеидли-Кемер, в центре Ментеше, в равнинной зоне Муглы, на горных хребтах Козаагадж и Йыланлы. Кроме того, пожары были потушены в Мармарисе в районах Орханийе, Хисароню, Армудла, Дейирманйаны, Ачпаран, Тургут, Фетийе, вокруг аэропорта Даламан, в районах Булдак, Тавас, Урдук-Буджак города Денизли", - добавил он.

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