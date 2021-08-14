Названы потерпевшие по уголовному делу Вильяма Гаджиева

Стали известны учреждения, признанные потерпевшими по уголовному делу находящегося под арестом бывшего главы Исполнительной власти Имишлинского района Вильяма Гаджиева.

Стали известны учреждения, признанные потерпевшими по уголовному делу находящегося под арестом бывшего главы Исполнительной власти Имишлинского района Вильяма Гаджиева.

Как сообщает Report, потерпевшими по уголовному делу признаны ООО "DOST İş Mərkəzi", юридическое лицо публичного права "Центральная больница Имишлинского района", отдел архитектуры и строительства аппарата главы Исполнительной власти Имишлинского района и Кюрдамирское региональное управление культуры.

Отметим, что подготовительное заседание по уголовному делу Вильяма Гаджиева назначено на 20 августа.

Дело будет рассматриваться в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Азера Пашаева.

Глава Исполнительной власти Имишлинского района Вильям Гаджиев подозревается в присвоении части средств, находящихся в распоряжении Исполнительной власти, выдаче некоторым гражданам поддельных справок для свободного перемещения в период особого карантинного режима на территории страны.