Названы имена пострадавших при пожаре в жилом доме в Сумгайыте

Названы имена пострадавших при пожаре в жилом доме в Сумгайыте.

Названы имена пострадавших при пожаре в жилом доме в Сумгайыте.

Как сообщает местное бюро Report, пожар произошел в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Сумгайыте. В квартире, принадлежащей жителю города Кянану Эльшен оглу Адилову (2008 г.р.), сгорела часть помещения площадью 40 кв. м из общей площади 80 кв. м.

В результате пожара отравились дымом соседи, проживавшие в этом доме: Солмаз Фярзалы гызы Исмайлова (1960 г.р.), Йегяне Альмаммед гызы Заманова (1973 г.р.), Талех Мамед оглу Микаилов (1959 г.р.), Фидан Эдалят гызы Сулейманлы (2002 г.р.), Эмин Эльмир оглу Сулейманлы (2024 г.р.), Тюркан Эльшен гызы Сулейманлы (2009 г.р.), София Эльчин гызы Заманлы (2024 г.р.), Гюльнар Вагиф гызы Якубова (1983 г.р.), Заур Джаваншир оглу Хамидов (1994 г.р.), Мехеррем Мехарет оглу Мехерремли (1994 г.р.), Илахя Мирвезир гызы Велиева (1988 г.р.), Джабраил Намиг оглу Джабраилов (1994 г.р.).

Также отравились продуктами горения и были госпитализированы сотрудники полиции, помогавшие эвакуировать жильцов: Эйваз Элявсет оглу Несибли (1995 г.р.), Хешим Умуд оглу Маммудов (1999 г.р.), Валех Этибар оглу Асадов (1997 г.р.), Заур Мязахир оглу Яриев (1989 г.р.) и Риад Руслан оглу Ханджанов (1999 г.р.).

После оказания первичной медицинской помощи все пострадавшие были отпущены домой.