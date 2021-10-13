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Названы имена погибших в ДТП с участием автобуса, 25 человек получили ранения

Названы имена погибших в ДТП с участием автобуса, 25 человек получили ранения Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана распространило информацию в связи с дорожно-транспортном происшествием с участием пассажирского автобуса и грузовика на аэропортовском шоссе.
Происшествия
13 октября 2021 г. 16:13
Названы имена погибших в ДТП с участием автобуса, 25 человек получили ранения

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана распространило информацию в связи с дорожно-транспортном происшествием с участием пассажирского автобуса и грузовика на аэропортовском шоссе.

Как передает Report, в сообщении пресс-службы МВД говорится:

"Сегодня около 6:40 утра на участке аэропортского шоссе, проходящем по территории Сураханского района, грузовой автомобиль марки "Mercedes", управляемый жителем Баку Махмудом Азизовым, столкнулся с пассажирским автобусом "Daewoo", которым управлял житель столицы Таир Абдуллаев.

В результате аварии жители города Баку Махияддин Абдуллаев, Ильхам Асланов, Ирада Искендерова и Мехбара Ягубова, ожидавшие на обочине дороги, а также пассажир автобуса Кямаля Бабаева погибли на месте происшествия, 25 человек были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести. 8 из них были отпущены домой после получения первичной медицинской помощи, а 17 человек продолжают лечение в медицинском учреждении.

По факту в Сураханском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по статье 263.3 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК АР.

Подозреваемый в совершении ДТП водитель грузовика М.Азизов арестован".

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Версия на азербайджанском языке Aeroport yolunda qəzada ölənlərin adları açıqlanıb, 25 nəfər yaralanıb

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