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Названо количество добровольно сданного гражданами оружия 

Названо количество добровольно сданного гражданами оружия  Сотрудники полиции продолжают профилактические мероприятия с целью привлечения граждан к добровольной сдаче незаконно хранящегося огнестрельного оружия.
Происшествия
18 ноября 2023 г. 12:21
Названо количество добровольно сданного гражданами оружия 

Сотрудники полиции продолжают профилактические мероприятия с целью привлечения граждан к добровольной сдаче незаконно хранящегося огнестрельного оружия.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, в рамках принятых мер 17 ноября граждане в Баку и регионах добровольно передали сотрудникам полиции 2 автомата, 1 пистолет, 22 запала, 5 магазинов для патронов, 346 патронов различного калибра и 16 охотничьих ружей разных марок.

Кроме того, в ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты 1 автомат, 8 охотничьих ружей, 16 патронов и 2 магазина.

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