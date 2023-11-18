Названо количество добровольно сданного гражданами оружия

Сотрудники полиции продолжают профилактические мероприятия с целью привлечения граждан к добровольной сдаче незаконно хранящегося огнестрельного оружия.

Сотрудники полиции продолжают профилактические мероприятия с целью привлечения граждан к добровольной сдаче незаконно хранящегося огнестрельного оружия.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, в рамках принятых мер 17 ноября граждане в Баку и регионах добровольно передали сотрудникам полиции 2 автомата, 1 пистолет, 22 запала, 5 магазинов для патронов, 346 патронов различного калибра и 16 охотничьих ружей разных марок.

Кроме того, в ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты 1 автомат, 8 охотничьих ружей, 16 патронов и 2 магазина.