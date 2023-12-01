Названо количество добровольно сданного гражданами оружия

Сотрудники полиции продолжают профилактические мероприятия с целью привлечения граждан к добровольной сдаче незаконно хранящегося огнестрельного оружия.

Сотрудники полиции продолжают профилактические мероприятия с целью привлечения граждан к добровольной сдаче незаконно хранящегося огнестрельного оружия.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, в рамках принятых мер 30 ноября граждане в Баку и регионах добровольно передали сотрудникам полиции 1 автомат, 3 гранаты, 3 магазина для патронов, 465 патронов различного калибра и 51 охотничье ружье.

Кроме того, в ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты 1 автомат, 1 пистолет, 2 магазина для патронов, 4 охотничьих ружья, 30 патронов различного калибра.