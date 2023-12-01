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Названо количество добровольно сданного гражданами оружия

Названо количество добровольно сданного гражданами оружия Сотрудники полиции продолжают профилактические мероприятия с целью привлечения граждан к добровольной сдаче незаконно хранящегося огнестрельного оружия.
Происшествия
1 декабря 2023 г. 09:28
Названо количество добровольно сданного гражданами оружия

Сотрудники полиции продолжают профилактические мероприятия с целью привлечения граждан к добровольной сдаче незаконно хранящегося огнестрельного оружия.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, в рамках принятых мер 30 ноября граждане в Баку и регионах добровольно передали сотрудникам полиции 1 автомат, 3 гранаты, 3 магазина для патронов, 465 патронов различного калибра и 51 охотничье ружье.

Кроме того, в ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты 1 автомат, 1 пистолет, 2 магазина для патронов, 4 охотничьих ружья, 30 патронов различного калибра.

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Версия на азербайджанском языке Ötən gün vətəndaşlardan 52 silah, 3 qumbara götürülüb

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