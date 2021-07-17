Названо число зарегистрированных в Азербайджане наркоманов

Обнародован список городов и районов по числу зарегистрированных в Азербайджане потребителей наркотических средств.

Обнародован список городов и районов по числу зарегистрированных в Азербайджане потребителей наркотических средств.

Как сообщает Report, наибольшее количество потребителей наркотических средств зарегистрировано в Баку (12 154), Лянкяране (2 630), Сумгайыте (2 264), Сальянском районе (1 261), Ширване (981), Абшеронском районе (712), Джалилабадском районе (695), Гяндже (637) и Сабирабадском районе (636). Еще 11 818 потребителей зарегистрированы в других городах и районах республики.

Отметим, что в 2020 году общее число зарегистрированных потребителей наркотических средств в Азербайджане составило 33 788 человек.