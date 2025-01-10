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Названо число задержанных за нарушение госграницы Азербайджана в прошлом году 

Названо число задержанных за нарушение госграницы Азербайджана в прошлом году  В прошлом году за нарушение государственной границы Азербайджана задержаны 514, за нарушение пограничного режима - 10 500 человек.
Происшествия
10 января 2025 г. 13:15
Названо число задержанных за нарушение госграницы Азербайджана в прошлом году 

В прошлом году за нарушение государственной границы Азербайджана задержаны 514, за нарушение пограничного режима - 10 500 человек.

Как сообщает Report, об этом говорилось на отчетном совещании по итогам служебно-боевой деятельности Госпогранслужбы (ГПС) в 2024 году.

Благодаря бдительности пограничников в прошлом году были задержаны 3 726 находившихся в розыске лиц. Кроме того, 123 человека были задержаны при попытке пересечь госграницу с фальшивыми документами, 10 человек - с чужими документами, а 5 человек пытались тайно пересечь пограничные контрольно-пропускные пункты.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il Azərbaycanın dövlət sərhədini pozduğuna görə saxlanılanların sayı açıqlanıb

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