Названо число пропавших без вести граждан Азербайджана в I Карабахской войне

В результате грубого нарушения Вооруженными силами Армении положений Женевских конвенций от 12 августа 1949 года "Об обращении с военнопленными" и "О защите гражданского населения во время войны" и дополнительного Протокола №1 от 08 июня 1977 года к этим

В результате грубого нарушения Вооруженными силами Армении положений Женевских конвенций от 12 августа 1949 года "Об обращении с военнопленными" и "О защите гражданского населения во время войны" и дополнительного Протокола №1 от 08 июня 1977 года к этим конвенциям "О защите жертв международных вооруженных конфликтов", в 1988-1994 годах пропали без вести 3890 граждан Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сообщил старший помощник генерального прокурора по особым поручениям, младший советник юстиции Ильгар Сафаров, выступая на совместном брифинге Генеральной прокуратуры и Министерства иностранных дел по преступлениям, совершенным Вооруженными силами Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями против Азербайджана с 1988 года по сегодняшний день.

Сафаров отметил, что из них 3171 человек были военнослужащими, а 719 - гражданскими лицами: "Имеются данные о том, что 872 пропавших без вести были взяты в плен или в качестве заложников. Из 1480 человек, освобожденных из плена, 378 были военнослужащими и 1102 - гражданскими лицами. Среди гражданских лиц было 224 ребенка, 357 женщин и 225 стариков. Из 552 пленных и заложников - 447 мужчин и 105 женщин".

Он отметил, что, хотя армянская сторона не признает свои преступления, массовые захоронения расстрелянных людей, у которых были связаны руки и ноги, в Дашалты, Фаррухе и Эдилли, являются прямым доказательством совершенных военных преступлений.