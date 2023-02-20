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Названо число привлеченных к уголовной ответственности за оборот наркотиков в январе

Названо число привлеченных к уголовной ответственности за оборот наркотиков в январе В Азербайджане в январе этого года к уголовной ответственности в связи с оборотом наркотиков был привлечен 631 человек.
Происшествия
20 февраля 2023 г. 10:52
Названо число привлеченных к уголовной ответственности за оборот наркотиков в январе

В Азербайджане в январе этого года к уголовной ответственности в связи с оборотом наркотиков был привлечен 631 человек.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете постоянной рабочей группы Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

Согласно данным, 39 задержанных это лица в возрасте 18-25 лет, 92 человека - в возрасте 26-29 лет, а 500 человек - 30 лет и старше. Среди задержанных 20 - женщины, остальные мужчины. В прошлом месяце к ответственности в рамках уголовных дел, связанных с оборотом наркотиков, было привлечено 11 граждан иностранных государств, в том числе 9 граждан Ирана.

Из оборота в общей сложности было изъято 674 кг 760 г наркотических средств и психотропных веществ на сумму 26 млн 491 тыс. манатов.

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Версия на азербайджанском языке Ötən ay Azərbaycanda narkotiklərə görə məsuliyyətə cəlb olunan şəxslərin sayı açıqlanıb

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