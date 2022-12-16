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Названо число пожаров зарегистрированных в Азербайджане с начала года

Названо число пожаров зарегистрированных в Азербайджане с начала года В этом году в Азербайджане произошло 15 810 пожаров, в том числе в Баку - 4 118, на освобожденных территориях – 308.
Происшествия
16 декабря 2022 г. 17:58
Названо число пожаров зарегистрированных в Азербайджане с начала года

В этом году в Азербайджане произошло 15 810 пожаров, в том числе в Баку - 4 118, на освобожденных территориях – 308.

Как сообщает Report, об этом на мероприятии, посвященном 17-летию учреждения Министерства по чрезвычайным ситуациям и профессиональном празднику, заявил глава МЧС Азербайджана Камаледдин Гейдаров.

Он сообщил, что из них лишь в 9 случаях для тушения пожара были привлечены многочисленные силы. "В среднем в день регистрировалось 48 выездов в ответ на сообщение о пожаре. В лесных массивах произошло 44 пожара. В результате 19 случаев на хлопковых участках сгорело 3 тонны хлопка, удалось защитить от пожара 452 тонны хлопка", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanda baş verən yanğın hadisələrinin sayı açıqlanıb

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