Названо число погибших и раненых в ДТП в Нахчыване за последние полгода

За шесть месяцев этого года в Нахчыванской Автономной Республике произошло 45 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 18 человек

За шесть месяцев этого года в Нахчыванской Автономной Республике произошло 45 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 18 человек

Как передает нахчыванское бюро Report, об этом сообщил сотрудник Государственного управления дорожной полиции Министерства внутренних дел Нахчыванской Автономной Республики, капитан полиции Аяз Исмаилов.

По его словам, в результате дорожно-транспортных происшествий, зафиксированных в Нахчыване в указанном периоде, 54 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Кроме того, меры административного воздействия были приняты в отношении 332 человек за отсутствие водительских прав, 592 - за вождение без доверенности, 131 - за вождение в состоянии алкогольного опьянения, 741 – за движение на красный свет светофора.