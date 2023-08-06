О нас

Названо число погибших и раненых в ДТП в Нахчыване за последние полгода

Названо число погибших и раненых в ДТП в Нахчыване за последние полгода За шесть месяцев этого года в Нахчыванской Автономной Республике произошло 45 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 18 человек
Происшествия
6 августа 2023 г. 01:38
Названо число погибших и раненых в ДТП в Нахчыване за последние полгода

За шесть месяцев этого года в Нахчыванской Автономной Республике произошло 45 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 18 человек

Как передает нахчыванское бюро Report, об этом сообщил сотрудник Государственного управления дорожной полиции Министерства внутренних дел Нахчыванской Автономной Республики, капитан полиции Аяз Исмаилов.

По его словам, в результате дорожно-транспортных происшествий, зафиксированных в Нахчыване в указанном периоде, 54 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Кроме того, меры административного воздействия были приняты в отношении 332 человек за отсутствие водительских прав, 592 - за вождение без доверенности, 131 - за вождение в состоянии алкогольного опьянения, 741 – за движение на красный свет светофора.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоSon 6 ayda Naxçıvanda yol qəzalarında ölən və yaralanan şəxslərin sayı açıqlanıb

Самое читаемое

Азербайджанский пловец завоевал лицензию на Паралимпиаду-2024
Азербайджанский пловец завоевал лицензию на Паралимпиаду-2024
1 августа 2023 г. 00:38
Лукашенко опроверг информацию о приближении ЧВК Вагнер к польским границам
Лукашенко опроверг информацию о приближении ЧВК "Вагнер" к польским границам
1 августа 2023 г. 16:52
Цены на золото выросли на фоне ухудшения кредитного рейтинга США
Цены на золото выросли на фоне ухудшения кредитного рейтинга США
2 августа 2023 г. 10:02
МИД Азербайджана ответил Пашиняну
МИД Азербайджана ответил Пашиняну
3 августа 2023 г. 13:41
Азербайджан увеличил поставки огнеупорного цемента из Германии
Азербайджан увеличил поставки огнеупорного цемента из Германии
3 августа 2023 г. 17:18
Демонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
ФотоДемонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
4 августа 2023 г. 14:59
В РФ свыше 11 человек пострадали, 200 эвакуированы из-за взрыва газа в жилом доме
В РФ свыше 11 человек пострадали, 200 эвакуированы из-за взрыва газа в жилом доме
4 августа 2023 г. 17:37
На некоторых дорогах Баку затруднено движение транспорта
На некоторых дорогах Баку затруднено движение транспорта
31 июля 2023 г. 08:23
Индия и США проведут совместные учения спецназа на Аляске
Индия и США проведут совместные учения спецназа на Аляске
31 июля 2023 г. 14:40
Зеленский назвал западную помощь Украине недостаточной
Зеленский назвал западную помощь Украине недостаточной
1 августа 2023 г. 00:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi