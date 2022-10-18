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Названо число пешеходов, погибших в ДТП в Баку

Названо число пешеходов, погибших в ДТП в Баку За прошедшие девять месяцев на территории Баку зарегистрировано 220 наездов на пешеходов, в результате чего 102 человека скончались, 136 пострадали.
Происшествия
18 октября 2022 г. 11:14
Названо число пешеходов, погибших в ДТП в Баку

За прошедшие девять месяцев на территории Баку зарегистрировано 220 наездов на пешеходов, в результате чего 102 человека скончались, 136 пострадали.

Об этом Report заявил старший инспектор Управления государственной дорожной полиции города Баку майор Араз Аскерли.

По его словам, с 1 января по 1 октября текущего года на территории столицы произошло три ДТП с участием мотоциклов, в результате чего один человек скончался, четверо получили травмы:

"Зарегистрировано 10 происшествий с участием мопедов, в результате чего один человек погиб, десять пострадали. С участием подростков в возрасте до 16 лет (включая детей) произошло 23 ДТП, в результате чего шестеро погибли, 18 пострадали".

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Версия на азербайджанском языке Bakıda yol qəzalarında ölən piyadaların sayı açıqlanıb

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