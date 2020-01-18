Названо число осужденных в Азербайджане, носящих электронный браслет

В прошлом году в Азербайджане в отношении более чем 2400 осужденных был применен электронный браслет.

Как передает Report, об этом было сообщено на расширенном совещании в Министерстве юстиции с участием руководителей местных исполнительных структур и структур пробации.

Было отмечено, что значительно расширилось применение электронных средств надзора для исполнения наказаний, альтернативных лишению свободы, в том числе ограничения свободы, и в 2019 году в отношении более чем 2400 осужденных был применен электронный браслет.