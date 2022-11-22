Названо число оштрафованных за выбрасывание окурков

В этом году было оштрафовано 10 835 человек за выбрасывание окурков в местах, запрещенных законом.

В этом году было оштрафовано 10 835 человек за выбрасывание окурков в местах, запрещенных законом.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, штрафы были наложены в рамках мероприятий, проведенных городскими, районными органами полиции Азербайджана в соответствии со статьями 212.1, 212.3, 212.4 и 455.2 Кодекса об административных правонарушениях за курение табака в местах, запрещенных законом “Об ограничении использования табачных изделий”.

Так, за выброс отходов табачных изделий в окружающую среду были применены меры административного взыскания в отношении 10 835, за продажу табачных изделий несовершеннолетним - 501 лица, а сумма наложенных штрафов составила 383 300 манатов.

Мероприятия в данном направлении продолжаются.