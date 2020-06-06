Названо число оштрафованных за нарушение особого режима карантина

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По Баку, Сумгайыту, Гяндже и Абшеронскому району оштрафовано 900 человек, не подчинившихся требованиям особого карантинного режима.

Как передает Report, об этом сообщил начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции Азербайджана, полковник полиции Кямран Алиев

По его словам, со времени применения особого карантинного режима (с 00:00 6 июня) и до 17:00 сегодня составлен административный протокол в отношении 900 человек.

Особый карантинный режим на территории Баку, Гянджи, Сумгайыта, Абшеронского района продлится до 06:00 8 июня.