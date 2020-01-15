Названы структуры, чаще обращавшиеся в Главное управление по борьбе с коррупцией

"Для устранения нарушений закона и предотвращения их возникновения в будущем 118 представлений направлены в различные правительственные учреждения и должностным лицам, в 35 случаях гражданам или должностным лицам были сделаны официальные предупреждения".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции по итогам 2019 года заявил заместитель генерального прокурора, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана Кямран Алиев.

Он отметил, что в прошлом году активизировались плодотворные и деловые связи между Главным управлением и министерствами труда и социальной защиты и экономики, Государственным таможенным комитетом и Агентством по продовольственной безопасности.

По словам К.Алиева в 2019 году было расследовано 32 обращения, поступивших в Главное управление из Министерства труда и социальной защиты, 25 - из Агентства продовольственной безопасности, 21 - из Министерства экономики и 7 - из Государственного таможенного комитета, в ряде случаев были возбуждены уголовные дела.