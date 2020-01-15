Названы сферы с наибольшим количеством жалоб на коррупцию

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В 2019 году в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре было рассмотрено 8447 обращений граждан, а также расследованы 317 материалов уголовного характера. Из этих материалов по 231 (72,90%) возбуждено уголовное дело, по 86 (27,10%) материалам применены другие акты прокурорского реагирования.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил заместитель генпрокурора, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Камран Алиев.

Он сообщил, что в результате мероприятий, проделанных совместно с другими соответствующими госструктурами, по 3849 обращениям, связанным в основном с местными исполнительными властями, сферами здравоохранения, соцзащиты, образования, муниципалитетов и др., поступивших на "горячую линию - 161", созданную с целью приема обращений в связи с коррупционными правонарушениями в беспрерывном режиме и играющую важную роль диалога между Главным управлением и гражданами, было обеспечено позитивное разрешение обращений, восстановлены права граждан, в 19 случаях по обращениям были возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК АР, а также направлены представления в соответствующие структуры для устранения обнаруженных правонарушений, в результате принятых мер 47 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.