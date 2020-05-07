​Названа причина высокой заразности коронавируса

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев https://report.az/storage/news/1909c7abd3e5c38c056dba32e657bfcd/b6102f85-c1b1-47a2-9de4-f1a6b06ce763_292.jpg

Ученые из Корнеллского университета США считают, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в журнале Journal of Molecular Biology.

Его авторы установили, что геном нового коронавируса на 96 процентов состоит из генома вируса атипичной пневмонии — SARS-CoV-1, который в 2003 году унес жизни 774 человек. При этом SARS-CoV-2 обладает и чертами доброкачественного человеческого коронавируса HCoV-HKU1.

Первый вирус не очень заразен, при этом обладает высокой смертностью. Второй же наоборот — практически безвреден, однако очень быстро распространяется. Таким образом, при их синтезе получился вирус с высокой заразностью и смертностью. Кроме людей он опасен также для приматов, кошек, норок и хорьков — рецепторы их клеток схожи с человеческими.

Ранее в Минздраве сообщили о вспышке атипичной пневмонии в России незадолго до начала эпидемии коронавируса. Из-за распространения микоплазменной пневмонии пришлось даже закрыть ряд подмосковных школ.