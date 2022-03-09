Названа площадь очищенных от мин освобожденных территорий Азербайджана

Названа площадь территорий, очищенных от мин в прошлом году.

Названа площадь территорий, очищенных от мин в прошлом году.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности Кабинета министров в 2021 году.

Отмечается, что в результате операций по разминированию, выполненных Агентством по разминированию в 2021 году, было очищено 6 777,6 га территорий. В целом обнаружено и уничтожено 28,5 тыс. боеприпасов, в том числе 10,5 тыс. противопехотных мин, 4,8 тыс. противотанковых мин, 13,2 тыс. неразорвавшихся боеприпасов. Из общей площади очищенных территорий 2134,6 га составили сельские угодья, 1633 га - транспортная инфраструктура, 1374,7 га - жилой массив, 722 га - энергетические линии, 913,3 – другие территории.

В ходе операций по очистке от мин в 2021 году в Зангиланском районе от мин и других взрывчатых веществ были очищены 1959,7 гектара, Губадлинском районе - 1318,2 гектара, Джебраильском районе - 1083,8 гектара, Физулинском районе - 1043,6 гектара, Агдамском районе - 781,9 гектара, Тертерском районе - 370,1 гектара, Ходжавендском районе - 127,9 гектара, Шушинском районе - 66,4 гектара, Ходжалинском районе – 26 гектаров.

В 2021 году Агентство запустило реализацию 59 проектов в связи с разминированием территорий, из которых 46 проектов успешно завершены, 2 проекта - приостановлены, реализация других проектов продолжается. В 2021 году началось изучение заминированных территорий с помощью дронов, оснащенных мультисенсорными устройствами. В результате применения новых технологий Агентству была представлена информация об опасных объектах и их координатах на освобожденных территориях общей площадью 18 тыс. гектаров.

В 2021 году общее число сотрудников агентства выросло с 540 до 902 человек. Кроме того, Агентство начало свою деятельность в начале 2021 году с 248 членами оперативного состава, а к концу года этот показатель вырос до 487 человек. В 2021 году всего были использованы 24 собаки-миноискателя.