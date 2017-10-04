Названа дата судебного заседания по иску депутата Чингиза Ганизаде в отношении Галиба Салахзаде

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Названа дата судебного заседания по возбужденному в особом обвинительном порядке депутатом Милли Меджлиса Чингизом Ганизаде иску в отношении бывшего коллеги Галиба Салахзаде.

Как сообщает Report, предстоящее в Сабунчинском районном суде заседание назначено на 6 октября.

Дело будет рассмотрено под председательством судьи Зии Ширинова.

Отметим, что Ч.Ганизаде требует привлечь Г.Салахзаде к ответственности по ст. 147 (клевета) УК.

Ч.Ганизаде подал в суд на Г.Салахзаде из-за выступлений в последние дни в СМИ с обвинениями в его адрес.