Названа численность и зарплата госслужащих в Азербайджане

На 1 января 2022 года число государственных служащих в стране составило 26,7 тысячи человек, из которых 28 процента составляют женщины.

На 1 января 2022 года число государственных служащих в стране составило 26,7 тысячи человек, из которых 28 процента составляют женщины.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

По данным, 6,8 процента госслужащих занимали должности, соответствующие 3-й классификации административных должностей, 3,4 процента - 4-й классификации, 11,6 процента - 5-й классификации, 8,8 процента - 6-й классификации, 48,4 процента - 7-й классификации, а 21,0 процента - на вспомогательных должностях государственной службы.

В то же время 7,0 процента государственных служащих имеют стаж службы до 1 года, 23,1 процента - от 1 до 5 лет, 25,9 процента - от 5 до 10 лет, 17,2 процента - от 10 до 15 лет, а 26,8 процента - от 15 лет и более.

Среди государственных служащих 2,5 процента в возрасте до 25 лет, 13,3 процента в возрасте 25-29 лет, 17,3 процента в возрасте 30-34 лет, 15,1 процента в возрасте 35-39 лет, 12,2 процента в возрасте 40-44 лет, 9,3 процента в возрасте 45-49 лет, 8,7 процента в возрасте 50-54 лет, 10,4 процента в возрасте 55-59 лет, 9,6 процента в возрасте 60-64 лет, 1,6 процента составляют лица в возрасте 65 лет и старше.

Среднемесячная номинальная заработная плата государственных служащих в 2021 году по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 4,8 процента и составила 1274,1 маната.