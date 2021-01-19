О нас
Report Georgia
Аудио новости

Названо число граждан Азербайджана, попросивших убежище в Германии

Названо число граждан Азербайджана, попросивших убежище в Германии В 2020 году BAMF зарегистрировало 145 071 заявление на получение статуса беженца от граждан различных стран
Происшествия
19 января 2021 г. 11:10
Названо число граждан Азербайджана, попросивших убежище в Германии
0 : 00
0 : 00

Обнародована численность граждан Азербайджана, прибывших в Германию в 2020 году и попросивших убежище в этой стране.

В ответ на запрос Европейского бюро Report в Федеральном ведомстве Германии по делам миграции и беженцев (BAMF) сообщили, что в прошлом году от граждан Азербайджанской Республики поступило 748 заявлений на получение статуса беженца, из них 435 обращений были зарегистрированы впервые, а 313 - повторно.

В 2020 году BAMF зарегистрировало в общей сложности 145 071 заявление на получение статуса беженца от граждан различных стран, что ниже на 15% по сравнению со статистикой 2019 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Almaniyada sığınacaq istəyən Azərbaycan vətəndaşlarının sayı məlum olub

Новости партнеров

Другие новости из категории

Пожар в Гирканском национальном парке потушен
Пожар в Гирканском национальном парке потушен
19 января 2021 г. 10:47
В Баку молодой человек сломал ногу в ДТП
В Баку молодой человек сломал ногу в ДТП
19 января 2021 г. 05:55
В Баку водитель мотоцикл попал в ДТП и сломал ногу
В Баку водитель мотоцикл попал в ДТП и сломал ногу
19 января 2021 г. 02:02
В Баку в квартире обнаружили труп женщины
В Баку в квартире обнаружили труп женщины
18 января 2021 г. 22:01
В прошлом году в Азербайджане обезврежены 254 криминальные группировки
В прошлом году в Азербайджане обезврежены 254 криминальные группировки
18 января 2021 г. 19:25
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 26 тыс. преступлений
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 26 тыс. преступлений
18 января 2021 г. 19:11
Генпрокурор Азербайджана встретился с послом Польши
ФотоГенпрокурор Азербайджана встретился с послом Польши
18 января 2021 г. 18:10
В Нафталане убийцу сожительницы приговорили к 19 годам тюрьмы
В Нафталане убийцу сожительницы приговорили к 19 годам тюрьмы
18 января 2021 г. 14:58
20 января часть дорог в Баку будет перекрыта
20 января часть дорог в Баку будет перекрыта
18 января 2021 г. 11:32
Дорожная полиция обратилась к гражданам
Дорожная полиция обратилась к гражданам
18 января 2021 г. 11:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi