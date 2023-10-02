Назван судья, который будет рассматривать уголовное дело Вагифа Хачатуряна

Уголовное дело в отношении Вагифа Хачатуряна, обвиняемого в совершении геноцида, направлено в Бакинский военный суд, где будет рассматриваться под председательством судьи Джамала Рамазанова.

Уголовное дело в отношении Вагифа Хачатуряна, обвиняемого в геноциде против азербайджанцев, направлено в Бакинский военный суд, где будет рассматриваться под председательством судьи Джамала Рамазанова.

Как сообщает Report, завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении Вагифа Хачатуряна, обвиняемого в совершении геноциде в селе Мешали Ходжалинского района 22 декабря 1991 года.

Дата подготовительного заседания суда пока неизвестна.

Отметим, что Вагиф Хачатурян в составе армянских воинских формирований 22 декабря 1991 года устроил массовую резню азербайджанцев в селе Мешали Ходжалинского района.

Были убиты 25, ранены 14 азербайджанцев, а 358 жителей села стали беженцами. Было принято решение о привлечении Хачатуряна Вагифа Черкезовича к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

В рамках этого уголовного дела 29 июля он был задержан военнослужащими Государственной пограничной службы на Лачынском погранично-пропускном пункте азербайджано-армянской государственной границы при попытке выехать в Армению для лечения при посредничестве Международного Комитета Красного Креста. Решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.