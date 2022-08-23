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Назван самый загруженный проспект Баку

Назван самый загруженный проспект Баку Одной из самых загруженных дорог в Баку является проспект Зии Буньядова, по которому в течение дня проезжают порядка 200 тыс. автомобилей.
Происшествия
23 августа 2022 г. 15:41
Назван самый загруженный проспект Баку

Одной из самых загруженных дорог в Баку является проспект Зии Буньядова, по которому в течение дня проезжают порядка 200 тыс. автомобилей.

Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.

Было отмечено, что каждую неделю на проспекте Зии Буньядова происходит в среднем 25 дорожно-транспортных происшествий, что приводит к заторам и пробкам, и как следствие к загруженности автодороги.

В Центре призвали граждан строго соблюдать правила дорожного движения и вести себя вежливо по отношению к другим участникам дорожного движения в целях сохранения своей жизни и обеспечения бесперебойного движения на дорогах.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda ən çox yol-nəqliyyat hadisələrinin baş verdiyi prospekt açıqlanıb

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