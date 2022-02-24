Назначены судебно-медицинские экспертизы в связи с обрушением здания в Баку

В связи с обрушением здания в Баку назначены судебно-медицинские экспертизы.

В связи с обрушением здания в Баку назначены судебно-медицинские экспертизы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры.

Установлено, что во время проведения демонтажных работ в рамках проекта "City Garden" в поселке Кешля Наримановского района только четыре человека, работающие в компании на основании трудового договора и привлеченные к работам, получили различные повреждения.

После оказания каждому из них амбулаторной медицинской помощи они были отпущены домой.

По факту в следственном управлении Генпрокуратуры проводится расследование, место происшествия осмотрено, назначены судебно-медицинские экспертизы для определения степени тяжести полученных пострадавшими травм.