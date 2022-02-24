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Назначены судебно-медицинские экспертизы в связи с обрушением здания в Баку

Назначены судебно-медицинские экспертизы в связи с обрушением здания в Баку В связи с обрушением здания в Баку назначены судебно-медицинские экспертизы.
Происшествия
24 февраля 2022 г. 16:36
Назначены судебно-медицинские экспертизы в связи с обрушением здания в Баку

В связи с обрушением здания в Баку назначены судебно-медицинские экспертизы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры.

Установлено, что во время проведения демонтажных работ в рамках проекта "City Garden" в поселке Кешля Наримановского района только четыре человека, работающие в компании на основании трудового договора и привлеченные к работам, получили различные повреждения.

После оказания каждому из них амбулаторной медицинской помощи они были отпущены домой.

По факту в следственном управлении Генпрокуратуры проводится расследование, место происшествия осмотрено, назначены судебно-медицинские экспертизы для определения степени тяжести полученных пострадавшими травм.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda şirkət binasının çökməsi ilə bağlı məhkəmə-tibbi ekspertizaları təyin edilib

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