Назначены новые военные прокуроры в Кяльбаджар и Губадлы

Назначены новые военные прокуроры в Кельбаджарский и Губадлинский районы Азербайджана.

Назначены новые военные прокуроры в Кяльбаджарский и Губадлинский районы Азербайджана.

Как сообщает Report, генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев подписал соответствующие приказы.

Махир Байрамов назначен военным прокурором Кяльбаджара, а Эльшан Мурсалов – Губадлы.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана подтвердили этот факт Report.

После создания Военных прокуратур Кяльбаджарского и Губадлинского районов, которые были созданы на основании распоряжения президента Ильхама Алиева «О создании новых военных прокуратур на освобожденных от оккупации территориях» от 1 апреля 2021 года, генеральным прокурором Кямраном Алиевым соответствующими приказами были определены структура и штат работников этих прокуратур.