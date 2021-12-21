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Назначены новые военные прокуроры в Кяльбаджар и Губадлы

Назначены новые военные прокуроры в Кяльбаджар и Губадлы Назначены новые военные прокуроры в Кельбаджарский и Губадлинский районы Азербайджана.
Происшествия
21 декабря 2021 г. 11:18
Назначены новые военные прокуроры в Кяльбаджар и Губадлы
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Назначены новые военные прокуроры в Кяльбаджарский и Губадлинский районы Азербайджана.

Как сообщает Report, генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев подписал соответствующие приказы.

Махир Байрамов назначен военным прокурором Кяльбаджара, а Эльшан Мурсалов – Губадлы.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана подтвердили этот факт Report.

После создания Военных прокуратур Кяльбаджарского и Губадлинского районов, которые были созданы на основании распоряжения президента Ильхама Алиева «О создании новых военных прокуратур на освобожденных от оккупации территориях» от 1 апреля 2021 года, генеральным прокурором Кямраном Алиевым соответствующими приказами были определены структура и штат работников этих прокуратур.

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Версия на азербайджанском языке Kəlbəcər və Qubadlıya yeni hərbi prokurorlar təyin edilib

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