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Назначены коменданты Лачина и Кельбаджара

Назначены коменданты Лачина и Кельбаджара В соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики об организации временного специального управления на освобожденных территориях Министерство внутренних дел производит назначения комендантов соответствующих территорий и организует деятельность
Происшествия
3 декабря 2020 г. 16:03
Назначены коменданты Лачина и Кельбаджара
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В соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики об организации временного специального управления на освобожденных территориях Министерство внутренних дел производит назначения комендантов соответствующих территорий и организует деятельность комендатур.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, на основании соответствующих приказов министра внутренних дел генерал-полковника Вилаята Эйвазова, комендантом Лачинского района назначен начальник райотделения полиции, полковник полиции Адиль Алиев, а комендантом Кельбаджарского района - полковник полиции Хагверди Акперов.

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Версия на азербайджанском языке Laçına komendant təyin edilib

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