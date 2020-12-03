Назначены коменданты Лачина и Кельбаджара

В соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики об организации временного специального управления на освобожденных территориях Министерство внутренних дел производит назначения комендантов соответствующих территорий и организует деятельность

В соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики об организации временного специального управления на освобожденных территориях Министерство внутренних дел производит назначения комендантов соответствующих территорий и организует деятельность комендатур.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, на основании соответствующих приказов министра внутренних дел генерал-полковника Вилаята Эйвазова, комендантом Лачинского района назначен начальник райотделения полиции, полковник полиции Адиль Алиев, а комендантом Кельбаджарского района - полковник полиции Хагверди Акперов.