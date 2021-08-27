Назначено новое апелляционное слушание по делу Джахангира Гаджиева и Дуньямина Халилова

Назначено новое апелляционное слушание по уголовному делу 23 обвиняемых, в том числе отбывающего заключение бывшего председателя правления Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева, бывшего депутата Дуньямина Халилова и свояка Дж.Гаджиева Исма

Назначено новое апелляционное слушание по уголовному делу 23 обвиняемых, в том числе отбывающего заключение бывшего председателя правления Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева, бывшего депутата Дуньямина Халилова и свояка Дж.Гаджиева Исмаила Хидаятзаде.

Как сообщает Report, дело передано в производство судьи Бакинского апелляционного суда Рамина Гарагурбанлы.

Предварительное заседание назначено на 1 сентября.

Согласно информации, решением Верховного Суда от 16 июня 2021 года решение Бакинского апелляционного суда в отношении Джахангира Гаджиева и других, вынесенное 11 февраля 2020 года, отменено и назначено новое апелляционное рассмотрение в части гражданского иска по делу.