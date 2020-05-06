Назначены судьи и председатели судов первой инстанции - СПИСОК

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении судей и председателей ряда судов первой инстанции и изменении должностей судей некоторых судов первой инстанции.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, учитывая предложения Судебно-правового совета, глава государства назначил следующих судей судьями и председателями судов первой инстанции:
по административным судам:
назначить Араза Фиридун оглу Гусейнова председателем Бакинского административного суда;
освободить Зафара Ариф оглу Гулиева от должности судьи и председателя Гейчайского районного суда и назначить судьей и председателем Гянджинского административного суда;
освободить Имрана Рамазан оглу Бурджаева от должности судьи Бакинского коммерческого суда и назначить судьей и председателем Сумгайытского административного суда;
назначить Фехруза Новруз оглу Аббасова судьей и председателем Ширванского административного суда;
назначить Видади Кямал оглу Гасымова председателем Шекинского административного суда;
по коммерческим судам:
назначить Ильхама Байрам оглу Ахмедова судьей и председателем Бакинского коммерческого суда;
назначить Рашада Сейлан оглу Мамедова председателем Гянджинского коммерческого суда;
назначить Хагани Гахраман оглу Тагиева председателем Сумгайытского коммерческого суда;
освободить Намидара Алойсат оглу Мисирзаде от должности судьи Хатаинского районного суда города Баку и назначить судьей и председателем Ширванского коммерческого суда;
назначить Мубариза Рахиль оглу Гусейнова судьей и председателем Шекинского коммерческого суда;
по судам по тяжким преступлениям:
освободить Рашада Шамшир оглу Алиева от должности судьи Бинагадинского районного суда города Баку и назначить судьей и председателем Шекинского суда по тяжким преступлениям;
по военным судам:
назначить Аслана Кялбалы оглу Кялбалыева судьей Бакинского военного суда;
по районным (городским) судам:
назначить Замина Велияддин оглу Ибрагимова председателем Астаринского районного суда;
назначить Исмаила Худаверди оглу Абдурахманлы председателем Геранбойского районного суда;
назначить Немата Алимуса оглу Мусаева председателем Газахского районного суда;
освободить Владимира Ефимовича Рувинова от должности судьи Хачмазского районного суда и назначить судьей и председателем Губадлинского районного суда;
освободить Рашада Рафиг оглу Мустафаева от должности судьи и председателя Пираллахинского районного суда города Баку и назначить судьей и председателем Сумгайытского городского суда;
2.В соответствии со статьями 94 и 112 Закона Азербайджанской Республики "О судах и судьях" изменить должности следующих судей:
освободить Рафига Рашид оглу Мамедова от должности судьи Гейгельского районного суда и назначить судьей Агдамского районного суда;
освободить Сейфали Иззет оглу Сейфуллаева от должности судьи Бардинского районного суда и назначить судьей Бейляганского районного суда;
Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.