Назначены судьи и председатели судов первой инстанции - СПИСОК

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении судей и председателей ряда судов первой инстанции и изменении должностей судей некоторых судов первой инстанции.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, учитывая предложения Судебно-правового совета, глава государства назначил следующих судей судьями и председателями судов первой инстанции:

по административным судам:

назначить Араза Фиридун оглу Гусейнова председателем Бакинского административного суда;

освободить Зафара Ариф оглу Гулиева от должности судьи и председателя Гейчайского районного суда и назначить судьей и председателем Гянджинского административного суда;

освободить Имрана Рамазан оглу Бурджаева от должности судьи Бакинского коммерческого суда и назначить судьей и председателем Сумгайытского административного суда;

назначить Фехруза Новруз оглу Аббасова судьей и председателем Ширванского административного суда;

назначить Видади Кямал оглу Гасымова председателем Шекинского административного суда;

по коммерческим судам:

назначить Ильхама Байрам оглу Ахмедова судьей и председателем Бакинского коммерческого суда;

назначить Рашада Сейлан оглу Мамедова председателем Гянджинского коммерческого суда;

назначить Хагани Гахраман оглу Тагиева председателем Сумгайытского коммерческого суда;

освободить Намидара Алойсат оглу Мисирзаде от должности судьи Хатаинского районного суда города Баку и назначить судьей и председателем Ширванского коммерческого суда;

назначить Мубариза Рахиль оглу Гусейнова судьей и председателем Шекинского коммерческого суда;

по судам по тяжким преступлениям:

освободить Рашада Шамшир оглу Алиева от должности судьи Бинагадинского районного суда города Баку и назначить судьей и председателем Шекинского суда по тяжким преступлениям;

по военным судам:

назначить Аслана Кялбалы оглу Кялбалыева судьей Бакинского военного суда;

по районным (городским) судам:

назначить Замина Велияддин оглу Ибрагимова председателем Астаринского районного суда;

назначить Исмаила Худаверди оглу Абдурахманлы председателем Геранбойского районного суда;

назначить Немата Алимуса оглу Мусаева председателем Газахского районного суда;

освободить Владимира Ефимовича Рувинова от должности судьи Хачмазского районного суда и назначить судьей и председателем Губадлинского районного суда;

освободить Рашада Рафиг оглу Мустафаева от должности судьи и председателя Пираллахинского районного суда города Баку и назначить судьей и председателем Сумгайытского городского суда;

2.В соответствии со статьями 94 и 112 Закона Азербайджанской Республики "О судах и судьях" изменить должности следующих судей:

освободить Рафига Рашид оглу Мамедова от должности судьи Гейгельского районного суда и назначить судьей Агдамского районного суда;

освободить Сейфали Иззет оглу Сейфуллаева от должности судьи Бардинского районного суда и назначить судьей Бейляганского районного суда;

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.