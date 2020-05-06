Назначены председатели судебных коллегий апелляционных судов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О назначении председателей судебных коллегий апелляционных судов".
Как сообщает Report, согласно распоряжению, следующие судьи назначены председателями судебных коллегий апелляционных судов:
по Бакинскому апелляционному суду
Рагимов Эльмар Эльдар оглу - председателем Уголовной коллегии
Тагизаде Мирза Насиб оглу - председателем Административной коллегии
Гурбанов Рагиб Алиддин оглу - председателем Коммерческой коллегии
по Гянджинскому апелляционному суду
Мамедов Рашад Зиявиддин оглу - председателем Административной коллегии
Рзагулиев Шамиль Гахраман оглу - председателем Коммерческой коллегии
по Сумгайытскому апелляционному суду
Бабаева Окюма Чингиз гызы - председателем Административной коллегии
Гулиев Тельман Осман оглу - председателем Гражданской коллегии
по Ширванскому апелляционному суду
Гасанов Мушфиг Кямиль оглу - председателем Административной коллегии
Керимов Тале Сулиддин оглу - председателем Коммерческой коллегии
по Шекинскому апелляционному суду
Рафиев Ровшан Рафиг оглу - председателем Административной коллегии
Гусейнов Эльчин Ширин оглу - председателем Коммерческой коллегии
Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.