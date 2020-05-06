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Назначены председатели судебных коллегий апелляционных судов

Назначены председатели судебных коллегий апелляционных судов

© Report

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О назначении председателей судебных коллегий апелляционных судов".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, следующие судьи назначены председателями судебных коллегий апелляционных судов:

по Бакинскому апелляционному суду

Рагимов Эльмар Эльдар оглу - председателем Уголовной коллегии

Тагизаде Мирза Насиб оглу - председателем Административной коллегии

Гурбанов Рагиб Алиддин оглу - председателем Коммерческой коллегии

по Гянджинскому апелляционному суду

Мамедов Рашад Зиявиддин оглу - председателем Административной коллегии

Рзагулиев Шамиль Гахраман оглу - председателем Коммерческой коллегии

по Сумгайытскому апелляционному суду

Бабаева Окюма Чингиз гызы - председателем Административной коллегии

Гулиев Тельман Осман оглу - председателем Гражданской коллегии

по Ширванскому апелляционному суду

Гасанов Мушфиг Кямиль оглу - председателем Административной коллегии

Керимов Тале Сулиддин оглу - председателем Коммерческой коллегии

по Шекинскому апелляционному суду

Рафиев Ровшан Рафиг оглу - председателем Административной коллегии

Гусейнов Эльчин Ширин оглу - председателем Коммерческой коллегии

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

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