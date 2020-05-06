Назначены председатели судебных коллегий апелляционных судов

Назначены председатели судебных коллегий апелляционных судов

6 мая, 2020 19:12

© Report https://report.az/storage/news/643af9ddb68bdfe0a5dc29d41bcd964e/24589e06-feb3-45b5-b89a-76aab482fa1a_292.jpg Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О назначении председателей судебных коллегий апелляционных судов". Как сообщает Report, согласно распоряжению, следующие судьи назначены председателями судебных коллегий апелляционных судов: по Бакинскому апелляционному суду Рагимов Эльмар Эльдар оглу - председателем Уголовной коллегии Тагизаде Мирза Насиб оглу - председателем Административной коллегии Гурбанов Рагиб Алиддин оглу - председателем Коммерческой коллегии по Гянджинскому апелляционному суду Мамедов Рашад Зиявиддин оглу - председателем Административной коллегии Рзагулиев Шамиль Гахраман оглу - председателем Коммерческой коллегии по Сумгайытскому апелляционному суду Бабаева Окюма Чингиз гызы - председателем Административной коллегии Гулиев Тельман Осман оглу - председателем Гражданской коллегии по Ширванскому апелляционному суду Гасанов Мушфиг Кямиль оглу - председателем Административной коллегии Керимов Тале Сулиддин оглу - председателем Коммерческой коллегии по Шекинскому апелляционному суду Рафиев Ровшан Рафиг оглу - председателем Административной коллегии Гусейнов Эльчин Ширин оглу - председателем Коммерческой коллегии Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

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Эта новость также доступна на других языках: Apellyasiya məhkəmələrinin məhkəmə kollegiyalarına sədrlər təyin edildi - SİYAHI

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