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    Назначена дата суда над братом экс-министра внутренних дел Нахчывана

    Уголовное дело будет рассмотрено под председательством судьи Самира Алиева
    © Report

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Объявлена дата судебного заседания по уголовному делу Аваза Ахмедова - брата бывшего министра внутренних дел Нахчыванской Автономной Республики Ахмеда Ахмедова.

    Как сообщает Report, процесс в Бакинском суде по тяжким преступлениям назначен на 6 декабря.

    Уголовное дело будет рассмотрено под председательством судьи Самира Алиева.

    Отметим, что Аваз Ахмедов обвиняется в присвоении путем угроз 140 тысяч долларов, принадлежащих двум лицам.

    В отношении него выдвинуто обвинение по статье 182.3.2 (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в крупном размере) Уголовного кодекса.

    Отметим, что брат бывшего министра внутренних дел Нахчыванской Автономной Республики Ахмеда Ахмедова Аваз Ахмедов был задержан в этом году и в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.

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