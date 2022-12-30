Назначен зампрокурора Нахчыванской АР

Заместитель начальника Следственного управления Генеральной прокуратуры Сянан Пашаев освобожден от занимаемой должности.
Как сообщает Report, соответствующий приказ подписал генпрокурор Кямран Алиев.
Другим приказом К.Алиева С.Пашаев назначен на должность заместителя прокурора Нахчыванской Автономной Республики.
Информацию подтвердили Report в пресс-службе Генпрокуратуры.
Отметим, что должность заместителя прокурора Нахчыванской Автономной Республики занимал Магеррам Талыбов - брат бывшего председателя Верховного меджлиса Нахчыванской АР Васифа Талыбова.