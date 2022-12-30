О нас

Назначен зампрокурора Нахчыванской АР

Назначен зампрокурора Нахчыванской АР Заместитель начальника Следственного управления Генеральной прокуратуры Сянан Пашаев освобожден от занимаемой должности.
Происшествия
30 декабря 2022 г. 16:41
Назначен зампрокурора Нахчыванской АР

Заместитель начальника Следственного управления Генеральной прокуратуры Сянан Пашаев освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает Report, соответствующий приказ подписал генпрокурор Кямран Алиев.

Другим приказом К.Алиева С.Пашаев назначен на должность заместителя прокурора Нахчыванской Автономной Республики.

Информацию подтвердили Report в пресс-службе Генпрокуратуры.

Отметим, что должность заместителя прокурора Нахчыванской Автономной Республики занимал Магеррам Талыбов - брат бывшего председателя Верховного меджлиса Нахчыванской АР Васифа Талыбова.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Vasif Talıbovun qardaşının yerinə təyinat olub

Экслюзивные новости

В Азербайджане наблюдается дефицит некоторых лекарств
В Азербайджане наблюдается дефицит некоторых лекарств
30 декабря 2022 г. 11:18
Названа текущая ситуация с COVID-19 в Азербайджане
Названа текущая ситуация с COVID-19 в Азербайджане
29 декабря 2022 г. 16:25
Минздрав: Распространение вируса гриппа в Азербайджане не исключено
Минздрав: Распространение вируса гриппа в Азербайджане не исключено
29 декабря 2022 г. 15:59
Назначен и.о. директора Управления государственного заповедника города Шуша
Назначен и.о. директора Управления государственного заповедника города Шуша
28 декабря 2022 г. 13:47
Репортаж из украинского города Бахмут
ФотоРепортаж из украинского города Бахмут
28 декабря 2022 г. 13:21
Министр: Азербайджанский газ покроет около трети потребностей Сербии
Министр: Азербайджанский газ покроет около трети потребностей Сербии
28 декабря 2022 г. 11:00
ВОЗ не рекомендует менять меры здравоохранения для борьбы с новым штаммом Omicron
ВОЗ не рекомендует менять меры здравоохранения для борьбы с новым штаммом Omicron
26 декабря 2022 г. 10:00
Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
23 декабря 2022 г. 14:04
Министр обороны о совместных военных учениях Азербайджана и Турции в этом году
Министр обороны о совместных военных учениях Азербайджана и Турции в этом году
23 декабря 2022 г. 12:24
Латвийский депутат: Растет стратегическая значимость Азербайджана для Европы
Латвийский депутат: Растет стратегическая значимость Азербайджана для Европы
23 декабря 2022 г. 11:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi