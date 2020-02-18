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Назначен замначальника Главного управления по борьбе с коррупцией

Назначен замначальника Главного управления по борьбе с коррупцией

Главный советник юстиции Мамедов Гейдар Видади оглу назначен заместителем начальника Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре.

Как сообщает Report, генпрокурор Закир Гаралов подписал приказ. 

Отметим, что ранее должность замначальника Главного управления занимал главный советник юстиции Орхан Исаев, которого назначили начальником Управления по защите гособвинения. Что касается Г.Мамедова, он был начальником Управления по превентивным мерам и расследованиям Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре. 

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