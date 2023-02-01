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Назначен первый заместитель председателя правления ANAMA

Назначен первый заместитель председателя правления ANAMA Соответствующим распоряжением президента Азербайджана от 28 января 2023 года Бахруз Амир оглы Мамедов назначен на должность первого заместителя председателя правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).
Происшествия
1 февраля 2023 г. 15:36
Назначен первый заместитель председателя правления ANAMA

Соответствующим распоряжением президента Азербайджана от 28 января 2023 года Бахруз Амир оглы Мамедов назначен на должность первого заместителя председателя правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

Об этом Report сообщили в ANAMA.

Сегодня председатель правления Агентства Вугар Сулейманов представил Бахруза Мамедова коллективу.

До назначения Бахруз Мамедов работал заместителем начальника отдела безопасности, обороны и мобилизации Аппарата Кабинета Министров Азербайджанской Республики.

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Версия на азербайджанском языке ANAMA-nın İdarə Heyəti sədrinə birinci müavin təyin olunub

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