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Назначен новый замначальника Абшеронского управления охранной полиции

Назначен новый замначальника Абшеронского управления охранной полиции Октай Дилаваров вышел на пенсию в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе
Происшествия
4 февраля 2021 г. 10:15
Назначен новый замначальника Абшеронского управления охранной полиции
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В органах внутренних дел Азербайджана произведено новое кадровое назначение.

Как сообщает Report, соответствующий приказ подписал министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

Согласно приказу, майор полиции Турал Шахбендиев назначен заместителем начальника Абшеронского районного управления охраны Министерства внутренних дел (МВД).

Ранее должность заместителя начальника Управления охраны Абшеронского района занимал полковник полиции Октай Дилаваров. Он вышел на пенсию в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе.

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Версия на азербайджанском языке Abşeron Mühafizə Polisinə yeni rəis müavini təyin edildi

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