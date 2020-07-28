Назначен новый руководитель пресс-службы Генпрокуратуры

Прежний руководитель пресс-службы Эльдар Султанов был освобожден от занимаемой должности в июне

Утверждено назначение нового руководителя пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана.

Как стало известно Report, в связи с этим генпрокурор Кямран Алиев подписал соответствующий приказ.

Согласно приказу, Гюнай Селимзаде назначена руководителем пресс-службы Генпрокуратуры.

Пресс-служба Генпрокуратуры подтвердила Report данный факт.

Напомним, что в июне руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов был освобожден от занимаемой должности и назначен на должность начальника Управления по организации работы с документами и обращениями Генеральной прокуратуры.