Назначен новый руководитель пресс-службы Генпрокуратуры

Утверждено назначение нового руководителя пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана.
Как стало известно Report, в связи с этим генпрокурор Кямран Алиев подписал соответствующий приказ.
Согласно приказу, Гюнай Селимзаде назначена руководителем пресс-службы Генпрокуратуры.
Пресс-служба Генпрокуратуры подтвердила Report данный факт.
Напомним, что в июне руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов был освобожден от занимаемой должности и назначен на должность начальника Управления по организации работы с документами и обращениями Генеральной прокуратуры.