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Назначен новый руководитель пресс-службы Генпрокуратуры

Назначен новый руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Прежний руководитель пресс-службы Эльдар Султанов был освобожден от занимаемой должности в июне
Происшествия
28 июля 2020 г. 13:01
Назначен новый руководитель пресс-службы Генпрокуратуры

Утверждено назначение нового руководителя пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана.

Как стало известно Report, в связи с этим генпрокурор Кямран Алиев подписал соответствующий приказ.

Согласно приказу, Гюнай Селимзаде назначена руководителем пресс-службы Генпрокуратуры.

Пресс-служба Генпрокуратуры подтвердила Report данный факт.

Напомним, что в июне руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов был освобожден от занимаемой должности и назначен на должность начальника Управления по организации работы с документами и обращениями Генеральной прокуратуры.

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