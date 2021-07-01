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Назначен начальник Гарадагского районного управления полиции

Назначен начальник Гарадагского районного управления полиции В органах внутренних дел произведено кадровое назначение
Происшествия
1 июля 2021 г. 11:58
Назначен начальник Гарадагского районного управления полиции

В органах внутренних дел произведено кадровое назначение.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

Согласно приказу, начальник Низаминского районного управления полиции полковник полиции Адалят Аббасов освобожден от занимаемой должности и назначен начальником Гарадагского районного управления полиции.

Пресс-служба Министерства внутренних дел подтвердила Report данный факт.

Отметим, что ранее должность начальника Гарадагского районного управления полиции занимал полковник полиции Исфандияр Мехбалиев. В прошлом месяце он был уволен из органов внутренних дел по собственному желанию.

Напомним, что И.Мехбалиев является зятем бывшего помощника президента, экс-начальника упраздненного отдела по общественно-политическим вопросам Администрации президента Али Гасанова.

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Версия на азербайджанском языке Qaradağ Rayon Polis İdarəsinə yeni rəis təyin edilib

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