Назначен начальник Гарадагского районного управления полиции

В органах внутренних дел произведено кадровое назначение

В органах внутренних дел произведено кадровое назначение.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

Согласно приказу, начальник Низаминского районного управления полиции полковник полиции Адалят Аббасов освобожден от занимаемой должности и назначен начальником Гарадагского районного управления полиции.

Пресс-служба Министерства внутренних дел подтвердила Report данный факт.

Отметим, что ранее должность начальника Гарадагского районного управления полиции занимал полковник полиции Исфандияр Мехбалиев. В прошлом месяце он был уволен из органов внутренних дел по собственному желанию.

Напомним, что И.Мехбалиев является зятем бывшего помощника президента, экс-начальника упраздненного отдела по общественно-политическим вопросам Администрации президента Али Гасанова.