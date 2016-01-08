​Натиг Керимов не будет подавать апелляционную жалобу

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Председатель Совета старейшин Нардарана Натиг Керимов не будет подавать апелляцию на решение суда об избрании в отношении него меры пресечения в виде ареста.

Об этом сообщил Report адвокат Н.Керимова.

Адвокат отметил, что решение суда в отношении его подзащитного не будет обжаловано ими в Бакинском апелляционном суде. По его словам, Н.Керимов не признал себя виновным в суде.

Напомним, что Н.Керимов обвиняется по ст. 274 (государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Азербайджанской Республики в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной безопасности или обороноспособности Азербайджанской Республики, переход на сторону врага, шпионаж, выдача государственной тайны иностранному государству, оказание помощи иностранному государству, иностранной организации или их представителям в проведении враждебной деятельности против Азербайджанской Республики) УК.