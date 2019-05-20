Наследный принц Саудовской Аравии поздравил президента Азербайджана

Наследный принц Королевства Саудовская Аравия, заместитель премьер-министра, министр обороны Mухаммед бин Салман бин Абдул-Азиз Аль Сауд направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в тексте письма говорится:
"Ваше превосходительство.
Передаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики. Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, правительству и народу братской Азербайджанской Республики еще большего развития и благополучия".
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