Насир Байрамов: В результате оккупации Губадлы из своих домов были изгнаны 29 539 мирных жителей

В результате оккупации Губадлинского района, состоящего из города Губадлы и 93 сел, 29 539 мирных жителей были изгнаны из своих домов.

В результате оккупации Губадлинского района, состоящего из города Губадлы и 93 сел, 29 539 мирных жителей были изгнаны из своих домов.

Как передает Report , об этом на судебном заседании по делу обвиняемых в военных преступлениях лиц армянского происхождения заявил начальник отдела Управления по поддержанию государственного обвинения Генеральной прокуратуры Азербайджана Насир Байрамов.

По его словам, общий материальный ущерб по 10 159 объектам имущества, находившимся в частной собственности жителей Губадлинского района и государственной собственности Азербайджанской Республики, составил более 1,8 миллиарда манатов.

Напомним, что 7 февраля в Бакинском военном суде состоялось очередное судебное заседание по делу, связанному с преступлениями против мира и человечности, военными преступлениями, включая ведение агрессивной войны, геноцид, принудительное переселение населения, преследование, применение пыток, военный грабеж и другие незаконные деяния в отношении Азербайджана и азербайджанского народа, совершенными гражданами Армении Араиком Арутюняном, Аркадием Гукасяном, Бако Саакяном, Давидом Ишханяном, Давидом Бабаяном, Левой Мнацаканяном и другими.