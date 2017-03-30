Насими Пашаев: Бакинский метрополитен в таких случаях обращается в полицию

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Статус азербайджанского журналиста на странице в facebook, жестко отреагировавшего на попытку молодых людей целоваться в Бакинском метрополитене, вызвал бурные дебаты в социальной сети.

Начальник пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Насими Пашаев прокомментировал вопрос регулирования общественного порядка в метро. В своем заявлении Report он отметил, что Бакинский метрополитен в таких случаях обращается в полицию: "Поэтому потерпевшим следует обратиться в полицейский участок по прибытии на станцию".

Напомним, что вчера Х. Сафароглу опубликовал статус в связи с произошедшим в метро инцидентом, в котором двое молодых людей в вагоне метро предприняли попытку целоваться на глазах у людей. Х. Сафароглу вмешался в ситуацию и попросил молодых людей покинуть вагон на станции "28 Мая".