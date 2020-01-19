Насильно привезенная матерью в Баку 18-летняя девушка отправлена обратно в Россию

18-летняя гражданка России Севгия Субхани Исмаилова, насильно привезенная матерью из России в Баку, отправлена на родину.

Как удалось выяснить Report, девушку поместили в Общественное объединение помощи женщинам "Темиз Дунья", где ей вернули отнятые матерью документы.

Сегодня С.Исмаилова, безопасность которой на высоком уровне обеспечили сотрудники Главного управления полиции города Баку (ГУПГБ), вместе с прибывшим из России законным представителем была отправлена в Москву.

Глава пресс-службы ГУПГБ, майор полиции Эльшад Гаджиев подтвердил Report данный факт.

Отметим, что по информации российской прессы, 18-летнюю жительницу Красноярска Севгию Субхани Исмаилову насильно увезли в Азербайджан, отобрав у нее документы, телефон и антидепрессанты.

Азербайджанка по национальности С.Исмаилова родилась в городе Норильск, но живет в Красноярске и обучается в Красноярском государственном медицинском университете. Конфликт девушки с матерью начался после того, как она призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Сотрудники Главного управления полиции города Баку установили местоположение девушки. Она была помещена в Общественное объединение помощи женщинам "Темиз Дунья".