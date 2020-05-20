Нарушивший правила карантина владелец ресторана оштрафован на 2 тыс. манатов

В соответствии с внедренными в стране санитарно-карантинными правилами, с 18 мая в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе в ресторанах, кафе и чайных домах восстановлено оказание услуг клиентам на местах.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно правилам, все объекты общепита оказывают услуги клиентам с 08:00 до 18:00 часов. Однако некоторые рестораны пытаются осуществлять услуги и после указанного времени, однако полиция пресекает подобные попытки. В ходе последнего подобного мероприятия было обнаружено, что принадлежащий столичному жителю Нурали Мансимову ресторан Nar в поселке Новханы Бинагадинского района работает после 18:00.

Кроме того, в ходе проведенной полицией операции было выявлено, что клиенты не соблюдают социальную дистанцию и не пользуются медицинскими масками. Владелец объекта и находящиеся там 24 клиента были доставлены в отделение полиции, где их снабдили медмасками.

Владелец объекта за нарушение карантинных правил был оштрафован на 2 000 манатов по соответствующей статье Кодекса об административных проступках, а каждый из клиентов на 100 манатов.