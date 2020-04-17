Нарушивший правила карантина экс-сотрудник ММ находится в заключении - ФОТО

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Сегодня завотделом Управления Государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов встретился с около 50 осужденными, отбывающими наказание в следственном изоляторе административно арестованных Министерства внутренних дел.

Как сообщает Report, на встрече было отмечено, что водители получили административное наказание сроком от 15-ти дней до 1 месяца.

Отметим, что среди задержанных есть лица, разрушившие полицейские посты, водители, наезжавшие на полицейских, и лица, нанесшие сотрудникам правоохранительных органов травмы.

Один из них - бывший консультант службы руководителя Аппарата Милли Меджлиса Рамзи Шукюров.

Р.Шукюров заявил, что сожалеет о содеянном: "Я ехал в район навестить больного. Я не разглядел установленный на дороге полицейский пост, а когда заметил, было поздно тормозить. Призываю граждан выполнять указания полицейских".

Отметим, что не подчинившись законным требованиям сотрудников полиции, Рамзи Шукюров за рулем автомобиля марки "Mercedes” с государственным регистрационным номером 90 AS 606, наехал на установленные ограждения на территории Гарадагского района и скрылся.

Решением Гарадагского районного суда он был арестован в административном порядке сроком на 30 дней с лишением водительских прав на 2 года.

Р.Шукюрова также уволили с должности консультанта службы руководителя Аппарата Милли Меджлиса.

Напомним, что отец Р.Шукюрова Авез Шукюров известен как строительный магнат. В СМИ о них неоднократно публиковались скандальные статьи.