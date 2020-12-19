Нарушившие карантин должностные лица арестованы в административном порядке

Органы прокуратуры продолжают мероприятия по предотвращению нарушений действующего в стране карантина

Органы прокуратуры продолжают мероприятия по предотвращению нарушений действующего в нашей стране карантина. Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Материалы по делу в отношении Джахангирли Парвиза Васиф оглу и Керимова Эльчина Рафиг оглу, внесших ложные данные на портал “icaze.gov.az” и организовавших тем самым незаконное свободное передвижение лиц в период карантина, были направлены в Ясамальский районный суд.

В отношении обоих нарушителей избрана мера пресечения в виде ареста в административном порядке.