Нарушителя карантина обнаружили в багажнике автомобиля

15 апреля в 04:20 на 31-м километре автодороги Баку-Шемаха было зафиксировано нарушение особого карантинного режима.

Об этом Report сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции.

Так, в багажном отсеке легкового автомобиля марки Ford Focus с государственным регистрационным знаком 99-CJ-345, которым управлял житель города Баку Бахарчинов Шамхал Али оглы по доверенности, был обнаружен и привлечен к административной ответственности житель Шекинского района Ибрагим Джумалы оглу Агакишиев, пытавшийся незаконно пересечь пост полиции в направлении столицы.